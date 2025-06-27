В Екатеринбурге задержали несколько человек в поисках убийцы по делу 2001 года
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В Екатеринбурге правоохранительные органы задержали несколько человек в поисках подозреваемого в убийстве, которое было совершено в 2001 году. Об этом сообщает E1 со ссылкой на очевидцев.
Предварительно, задержания проводятся по инициативе четвёртого отдела по расследованию особо важных дел при оперативном сопровождении убойного отдела главка.
Официальных комментариев от СК пока не поступало.
Ранее в Москве схватили мужчину, который 30 лет назад жестоко расстрелял богача, приревновав к нему жену. По словам злоумышленника, он долго планировал преступление. В тот роковой день мужчина вооружился двумя пистолетами и, войдя в квартиру, направился в спальню, где хладнокровно расстрелял жертву. На тумбочке он заметил ювелирку, не удержался и прихватил украшения с собой.