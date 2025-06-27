В Екатеринбурге задержали несколько человек в поисках убийцы по делу 2001 года

В Екатеринбурге правоохранительные органы задержали несколько человек в поисках подозреваемого в убийстве, которое было совершено в 2001 году. Об этом сообщает E1 со ссылкой на очевидцев.

Ранее в Москве схватили мужчину, который 30 лет назад жестоко расстрелял богача, приревновав к нему жену. По словам злоумышленника, он долго планировал преступление. В тот роковой день мужчина вооружился двумя пистолетами и, войдя в квартиру, направился в спальню, где хладнокровно расстрелял жертву. На тумбочке он заметил ювелирку, не удержался и прихватил украшения с собой.