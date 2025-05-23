Пропавшую девочку из России нашли в другой стране с отцом-похитителем спустя 5 лет

В Белоруссии нашли девятилетнюю Злату, которую пять лет назад из Санкт-Петербурга похитил собственный отец. Всё это время мать девочки продолжала искать своего ребёнка, которого в итоге обнаружили вместе с отцом в аэропорту Минска при прохождении пограничного контроля, сообщает 78.ru.

Отец Златы Нелюбовой. Фото © VK / ГУФССП России по г.Санкт-Петербургу

Мужчина планировал вывезти дочь в ОАЭ по поддельным загранпаспортам. В Белоруссию они приехали пару дней назад из Новороссийска, следователи Петербурга предупредили об этом своих иностранных коллег. В итоге отца удалось задержать, а уже девятилетняя Злата смогла воссоединиться с мамой, сейчас они ждут вылета в Северную столицу.

Малышку искали с 2020 года, отец выкрал её во время бракоразводного процесса и перестал выходить на связь с бывшей супругой. В итоге мужчину объявили в международный розыск.