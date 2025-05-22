Девочку-маугли нашли в заваленной мусором квартире в Казани

В Казани, в доме на улице Волкова, в одной из квартир был обнаружен ребёнок, по условиям жизни напоминающий «маугли». Информация об этом появилась в Telegram-канале «Жесть Казани».

По рассказам жильцов дома, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) обращались к ним с вопросами о ребёнке, которого никто из соседей никогда не видел. Зато все отмечали странную женщину, которая, невзирая на время года, появлялась в розовой балаклаве и просторной одежде. Предполагалось, что она ухаживает за пожилой больной родственницей, поскольку из-за сильного запаха мочи из её квартиры в подъезде пришлось установить автоматический освежитель воздуха.

По словам очевидцев, представители ПДН пытались попасть в квартиру в течение последних пяти лет, но мать ребёнка, некая Ангелина, всегда отказывалась открывать дверь. Однако на этот раз ей пришлось вступить в контакт с сотрудниками, и встреча закончилась потасовкой, в ходе которой она применила физическую силу. Для урегулирования ситуации была вызвана полиция.

Воспользовавшись возникшей суматохой, одна из соседок заглянула в квартиру и обнаружила там огромное количество мусора. Как позже сообщили представители органов опеки, среди этого хаоса бегал шестилетний ребёнок, по предварительной информации — девочка, которую впоследствии вынесли из квартиры на руках.