Одного из спасённых в Мурино «‎братьев-маугли» положили в психбольницу, он кусается

Мальчика, которого нашли в квартире города Мурино в Ленинградской области, отправили в психиатрическую больницу. 8-летнему ребёнку потребовалась помощь после того, как он с братьями просидел в квартире без еды и воды, ежедневно получая от матери физические и психологические травмы, сообщает 78.ru.

В больницу с ним поехала бабушка. Ребёнок не умеет общаться с другими детьми, бросается на них и пытается кусать. Остальные мальчики на данный момент находятся в реабилитационном центре во Всеволожске.