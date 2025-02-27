Одного из спасённых в Мурино «братьев-маугли» положили в психбольницу, он кусается
Одного из братьев, найденных без еды и воды в Мурино, доставили в психбольницу
Мальчика, которого нашли в квартире города Мурино в Ленинградской области, отправили в психиатрическую больницу. 8-летнему ребёнку потребовалась помощь после того, как он с братьями просидел в квартире без еды и воды, ежедневно получая от матери физические и психологические травмы, сообщает 78.ru.
В больницу с ним поехала бабушка. Ребёнок не умеет общаться с другими детьми, бросается на них и пытается кусать. Остальные мальчики на данный момент находятся в реабилитационном центре во Всеволожске.
Напомним, что в Ленинградской области обнаружили трёх мальчиков. Мать частенько оставляла детей без еды и воды в квартире на улице Шувалова в Мурино. Она также систематически била ребят и запирала. Горе-мамаша могла долгое время не возвращаться в квартиру, а «братья-маугли» сидели в страхе. В итоге 40-летняя женщина была задержана, а детей увезли на обследование.
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