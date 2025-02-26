В Мурино мать запирала в трёх детей без еды и воды, чтобы причинить им страдания

Многодетная мать из города Мурино в Ленинградской области на протяжении длительного времени систематически истязала своих малолетних детей. Женщина оставляла их в квартире без еды и воды, чтобы причинить им физические и психологические страдания. Когда об издевательствах узнали следственные органы, на горе-мамашу завели уголовное дело.

В квартире были жуткие условия. Видео © Telegram / Прокуратура Ленинградской области

Как сообщает Следственный комитет Ленинградской области, 40-летняя женщина намеренно запирала своих малолетних детей в квартире, не оставляя им пищу и воду. Длительное время малыши были в доме без внимания взрослых, испытывая при этом страх и страдания.

«По данному факту следственным отделом по городу Мурино следственного управления СК России по Ленинградской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного «а», «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (Истязание двух и более несовершеннолетних)», — говорится в сообщении пресс-службы СК по региону.

Детей — 3, 8 и 9 лет — изъяли из квартиры, в которой, судя по всему, на протяжении долгого времени царил хаос. Их обследовали и передали родственникам. Мать отправили под арест на время проведения дальнейших следственных действий.