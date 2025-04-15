Попрошайничали в лохмотьях: Трёх отощавших братьев-маугли нашли в бане в Ленобласти

В Кировском районе Ленинградской области мать троих детей выгнала сыновей 7, 9 и 11 лет из дома и заставила мальчиков самостоятельно искать себе еду. Женщина оставила ребят в помещении бани в доме в СНТ «Химик-2», перестав за ними следить и кормить. На место происшествия экстренно приехала следственно-оперативная группа в составе следователей и сотрудников полиции, сообщает региональный СК.

В Кировском районе Ленинградской области женщина подозревается в истязании малолетних детей. Обложка © Telegram / Следком Ленинградской области

В Кировском районе Ленинградской области женщина подозревается в истязании малолетних детей. Обложка © Telegram / Следком Ленинградской области

Дети, одетые в лохмотья, были вынуждены попрошайничать, чтобы хоть как-то прокормиться. Никто из мальчиков также не учился в школе. Причина такого жестокого поступка со стороны матери на данный момент неизвестна.

«Следственным отделом по городу Кировску СУ СК России по Ленинградской области в отношении 41-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного «а», «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (Истязание двух и более несовершеннолетних)», — говорится в сообщении.

Сейчас детей забрали органы опеки и попечительства и госпитализировали ребят в медицинское учреждение. Саму мать уже задержали следственные органы, её допрашивают. По некоторым данным, она наркозависима.