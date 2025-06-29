Делегация парламента Азербайджана отменила визит в Москву после задержаний на Урале
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Азербайджанская парламентская делегация отказалась от участия в запланированном заседании комиссии по межпарламентскому сотрудничеству с Россией, которое должно было пройти в Москве. Об этом заявила пресс-служба Милли Меджлиса.
«Парламентская делегация под руководством первого заместителя спикера Милли Меджлиса Али Ахмедова не примет участия в 23-м заседании комиссии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Федерального Собрания РФ по межпарламентскому сотрудничеству, которое планировалось провести в Москве», — говорится в сообщении.
Официальной причиной отмены поездки стали события в Екатеринбурге, где, по утверждению Баку, в ходе полицейской операции пострадали граждане Азербайджана. По данным азербайджанской стороны, в результате силовых действий погибли двое и ещё несколько человек получили ранения.
Напомним, 27 июня СК провёл в Свердловской области специальную операцию по задержанию преступников, причастных к убийству в 2001 году. 28 июня сообщалось, что во время оперативных мероприятий один из задержанных умер от инфаркта — у него были проблемы с сердцем, скорая не смогла его спасти. В МИД Азербайджана выразили России протест и вызвали временного поверенного по делам РФ в связи с задержанием граждан республики. Также позднее стало известно об аресте одного из фигурантов дела.