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Регион
29 июня, 14:19

Делегация парламента Азербайджана отменила визит в Москву после задержаний на Урале

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonid Altman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonid Altman

Азербайджанская парламентская делегация отказалась от участия в запланированном заседании комиссии по межпарламентскому сотрудничеству с Россией, которое должно было пройти в Москве. Об этом заявила пресс-служба Милли Меджлиса.

«Парламентская делегация под руководством первого заместителя спикера Милли Меджлиса Али Ахмедова не примет участия в 23-м заседании комиссии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Федерального Собрания РФ по межпарламентскому сотрудничеству, которое планировалось провести в Москве», — говорится в сообщении.

Официальной причиной отмены поездки стали события в Екатеринбурге, где, по утверждению Баку, в ходе полицейской операции пострадали граждане Азербайджана. По данным азербайджанской стороны, в результате силовых действий погибли двое и ещё несколько человек получили ранения.

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Напомним, 27 июня СК провёл в Свердловской области специальную операцию по задержанию преступников, причастных к убийству в 2001 году. 28 июня сообщалось, что во время оперативных мероприятий один из задержанных умер от инфаркта — у него были проблемы с сердцем, скорая не смогла его спасти. В МИД Азербайджана выразили России протест и вызвали временного поверенного по делам РФ в связи с задержанием граждан республики. Также позднее стало известно об аресте одного из фигурантов дела.

Мария Любицкая
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