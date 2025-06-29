Делегация парламента Азербайджана отменила визит в Москву после задержаний на Урале

Азербайджанская парламентская делегация отказалась от участия в запланированном заседании комиссии по межпарламентскому сотрудничеству с Россией, которое должно было пройти в Москве. Об этом заявила пресс-служба Милли Меджлиса.

«Парламентская делегация под руководством первого заместителя спикера Милли Меджлиса Али Ахмедова не примет участия в 23-м заседании комиссии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Федерального Собрания РФ по межпарламентскому сотрудничеству, которое планировалось провести в Москве», — говорится в сообщении.