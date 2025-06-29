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Регион
29 июня, 10:15

Суд Екатеринбурга арестовал ещё одного фигуранта дела об убийствах прошлых лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

В Екатеринбурге Ленинский районный суд арестовал второго подозреваемого в причастности к преступной группе, обвиняемой в убийствах прошлых лет. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.

«Акифу Сафарову избрали стражу по 19 июля включительно», — говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что дело квалифицировано по статье 105, часть 2, пункт «ж» УК РФ (убийство, совершённое организованной группой по предварительному сговору).

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Напомним, 27 июня СК провёл в Свердловской области специальную операцию по задержанию преступников, причастных к убийству в 2001 году. 28 июня сообщалось, что во время оперативных мероприятий один из задержанных умер от инфаркта — у него были проблемы с сердцем, скорая не смогла его спасти. В МИД Азербайджана выразили России протест и вызвали временного поверенного по делам РФ в связи с задержанием граждан республики.

Мария Любицкая
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