В Екатеринбурге начался суд над азербайджанцами по делу об убийствах прошлых лет

В воскресенье в 9 утра по московскому времени Ленинский районный суд Екатеринбурга начал заседание, на котором решится вопрос о мере пресечения для шести человек, подозреваемых в совершении убийств прошлых лет. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.

«Всего шесть фигурантов, первого начнут рассматривать в 11:00 (9:00 по московскому времени) в Ленинском районном суде Екатеринбурга», – сказала собеседница РИА «Новости».