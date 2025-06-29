В Екатеринбурге начался суд над азербайджанцами по делу об убийствах прошлых лет
Суд Екатеринбурга изберёт меру пресечения для 6 фигурантов дела об убийствах
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PIC SNIPE
В воскресенье в 9 утра по московскому времени Ленинский районный суд Екатеринбурга начал заседание, на котором решится вопрос о мере пресечения для шести человек, подозреваемых в совершении убийств прошлых лет. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
«Всего шесть фигурантов, первого начнут рассматривать в 11:00 (9:00 по московскому времени) в Ленинском районном суде Екатеринбурга», – сказала собеседница РИА «Новости».
Их обвиняют в особо тяжком преступлении – групповом убийстве, квалифицированном по статье 105, часть 2, пункт «ж» Уголовного кодекса. Также фигуранты причастны к убийствам и покушениям в 2001, 2010 и 2011 годах. Некоторые подозреваемые признались и сотрудничают со следствием, проведены обыски.
Напомним, 27 июня СК РФ провёл в Свердловской области специальную операцию по задержанию преступников, причастных к убийству в 2001 году. 28 июня сообщалось, что во время оперативных мероприятий один из задержанных умер от инфаркта — у него были проблемы с сердцем, скорая не смогла его спасти. В МИД Азербайджана выразили России протест и вызвали временного поверенного по делам РФ в связи с задержанием граждан республики.