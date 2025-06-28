В СК РФ подтвердили причастность задержанных на Урале азербайджанцев к этнической ОПГ

В СК РФ по Свердловской области подтвердили, что задержанные в регионе граждане Азербайджана входили в состав преступной этнической группы и подозревались в серии заказных убийств. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По версии следствия, фигуранты, входившие в состав этнической преступной группы, причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершённых на территории города Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах. Несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают со следствием, проведены обыски по местам проживания указанных лиц», — говорится в публикации.