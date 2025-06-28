В СК РФ подтвердили причастность задержанных на Урале азербайджанцев к этнической ОПГ
СК РФ: В Свердловской области задержаны участники преступной этнической группы
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В СК РФ по Свердловской области подтвердили, что задержанные в регионе граждане Азербайджана входили в состав преступной этнической группы и подозревались в серии заказных убийств. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«По версии следствия, фигуранты, входившие в состав этнической преступной группы, причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершённых на территории города Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах. Несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают со следствием, проведены обыски по местам проживания указанных лиц», — говорится в публикации.
Расследуется уголовное дело по статьям об убийстве группой лиц по предварительному сговору и убийстве по найму, отметили в СК. За наиболее тяжкие преступления участникам группировки грозит пожизненное заключение. В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемых, одновременно их проверяют на причастность к другим преступлениям.
Напомним, 27 июня СК РФ провёл в Свердловской области специальную операцию по задержанию преступников, причастных к убийству в 2001 году. Сегодня утром сообщалось, что во время оперативных мероприятий один из задержанных умер от инфаркта — у него были проблемы с сердцем, скорая не смогла его спасти. В МИД Азербайджана выразили России протест и вызвали временного поверенного по делам РФ в связи с задержанием граждан республики.