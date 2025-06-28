В МИД РФ ответили на претензии Азербайджана после задержаний в Екатеринбурге

В МИД Азербайджана по экстренному вызову прибыл временный поверенный РФ Пётр Волоковых. Там он предоставил необходимые разъяснения по поводу задержаний представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.