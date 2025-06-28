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Регион
28 июня, 15:33
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В МИД РФ ответили на претензии Азербайджана после задержаний в Екатеринбурге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BUTENKOV ALEKSEI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BUTENKOV ALEKSEI

В МИД Азербайджана по экстренному вызову прибыл временный поверенный РФ Пётр Волоковых. Там он предоставил необходимые разъяснения по поводу задержаний представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Приглашённый 28 июня в МИД Азербайджанской Республики временный поверенный в делах Российской Федерации Волоковых дал необходимые разъяснения азербайджанской стороне, заверил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов», — указала дипломат.

МИД Азербайджана выразил России протест из-за задержаний в Екатеринбурге
МИД Азербайджана выразил России протест из-за задержаний в Екатеринбурге

Напомним, в Свердловской области СК РФ задержали преступников, причастных к убийству торговца в 2001 году. Сегодня утром стало известно, что в ходе оперативных мероприятий из-за проблем с сердцем один из подозреваемых умер. Ему вызвали медиков, но те помочь уже не смогли.

Александра Мышляева
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