В Кремле высказались об отношениях с Баку после задержаний азербайджанцев на Урале

«Мы заинтересованы в том, чтобы и дальше развивать наши добрые отношения с Азербайджаном», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Он также выразил сожаление по поводу решений, принятых Азербайджаном в отношении России после инцидентов с задержаниями в Екатеринбурге. Песков отметил, что Москва считает необходимым продолжать разъяснительную работу, чтобы уточнить причины и обстоятельства событий, которые, по мнению Баку, стали основанием для таких шагов. Представитель Кремля подчеркнул, что действия российских правоохранительных органов не должны служить поводом для подобных реакций со стороны Азербайджана.