В Кремле высказались об отношениях с Баку после задержаний азербайджанцев на Урале
В Кремле сожалеют о решениях Азербайджана по РФ после задержаний на Урале
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Российская сторона стремится укреплять дружеские связи с Баку, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, выразив желание продолжать развитие теплых и взаимовыгодных отношений с Азербайджаном.
«Мы заинтересованы в том, чтобы и дальше развивать наши добрые отношения с Азербайджаном», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
Он также выразил сожаление по поводу решений, принятых Азербайджаном в отношении России после инцидентов с задержаниями в Екатеринбурге. Песков отметил, что Москва считает необходимым продолжать разъяснительную работу, чтобы уточнить причины и обстоятельства событий, которые, по мнению Баку, стали основанием для таких шагов. Представитель Кремля подчеркнул, что действия российских правоохранительных органов не должны служить поводом для подобных реакций со стороны Азербайджана.
Напомним, 27 июня СК провёл в Свердловской области специальную операцию по задержанию преступников, причастных к убийству в 2001 году. 28 июня сообщалось, что во время оперативных мероприятий один из задержанных умер от инфаркта — у него были проблемы с сердцем, скорая не смогла его спасти. В МИД Азербайджана выразили России протест и вызвали временного поверенного по делам РФ в связи с задержанием граждан республики. Также позднее стало известно об аресте одного из фигурантов дела. После задержаний делегация парламента Азербайджана отменила визит в Москву.