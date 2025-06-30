Баку назвал фейком критику со стороны диаспоры в России
Азербайджан назвал провокацией и фейком заявление диаспоры в России с критикой
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Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой опроверг подлинность телеграм-канала «АДР — Азербайджанская диаспора России», который от имени азербайджанской общины в России раскритиковал политику Баку в отношении Москвы. В ведомстве назвали публикацию провокацией, не связанной с реальной диаспорой.
По заявлению Госкомитета, распространение подобных сообщений через фальшивый канал направлено на подрыв интересов Азербайджана и его граждан, проживающих в России.
В посте фейкового канала утверждалось, что власти Азербайджана занимаются «политиканством», разрушая связи с Москвой, вместо того чтобы поддерживать своих соотечественников в России. Также упоминалась статья Azertag, в которой говорилось, что задержания азербайджанцев в Екатеринбурге указывают на давление, которому подвергаются представители диаспоры в России. В публикации выражалось сожаление, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и его чиновники, критикуя Россию, наносят ущерб диаспоре и создают для неё новые трудности.
Напомним, 27 июня СК провёл в Свердловской области специальную операцию по задержанию преступников, причастных к убийству в 2001 году. 28 июня сообщалось, что во время оперативных мероприятий один из задержанных умер от инфаркта — у него были проблемы с сердцем, скорая не смогла его спасти. В МИД Азербайджана выразили России протест и вызвали временного поверенного по делам РФ в связи с задержанием граждан республики. Также позднее стало известно об аресте одного из фигурантов дела. После задержаний делегация парламента Азербайджана отменила визит в Москву.