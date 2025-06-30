Баку назвал фейком критику со стороны диаспоры в России

Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой опроверг подлинность телеграм-канала «АДР — Азербайджанская диаспора России», который от имени азербайджанской общины в России раскритиковал политику Баку в отношении Москвы. В ведомстве назвали публикацию провокацией, не связанной с реальной диаспорой.

В посте фейкового канала утверждалось, что власти Азербайджана занимаются «политиканством», разрушая связи с Москвой, вместо того чтобы поддерживать своих соотечественников в России. Также упоминалась статья Azertag, в которой говорилось, что задержания азербайджанцев в Екатеринбурге указывают на давление, которому подвергаются представители диаспоры в России. В публикации выражалось сожаление, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и его чиновники, критикуя Россию, наносят ущерб диаспоре и создают для неё новые трудности.