В Азербайджане ввели запрет на российские культурные мероприятия

Азербайджан отменил все российские культурные мероприятия на фоне уголовного дела против сограждан в Екатеринбурге. Об этом сообщило Министерство культуры страны.

Ведомство приняло решение отменить запланированные концерты, фестивали, спектакли и выставки, организованные российскими государственными и частными учреждениями. В Минкультуре республики пояснили, что такая мера стала ответом на уголовное дело против азербайджанских граждан в Свердловской области.