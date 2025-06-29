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Регион
29 июня, 11:11

В Азербайджане ввели запрет на российские культурные мероприятия

Азербайджан отменил российские культурные мероприятия

Азербайджан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /trabantos

Азербайджан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /trabantos

Азербайджан отменил все российские культурные мероприятия на фоне уголовного дела против сограждан в Екатеринбурге. Об этом сообщило Министерство культуры страны.

Ведомство приняло решение отменить запланированные концерты, фестивали, спектакли и выставки, организованные российскими государственными и частными учреждениями. В Минкультуре республики пояснили, что такая мера стала ответом на уголовное дело против азербайджанских граждан в Свердловской области.

27 июня в Екатеринбурге были задержаны более 50 человек азербайджанского происхождения. Их подозревают в причастности к ряду убийств и покушений, совершённых в 2001, 2010 и 2011 годах. В Следственном комитете уточнили, что несколько задержанных уже дали признательные показания.

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28 июня сообщалось, что во время оперативных мероприятий один из задержанных умер от инфаркта — у него были проблемы с сердцем, скорая не смогла его спасти. МИД Азербайджана потребовал привлечь к ответственности виновных в насилии во время спецоперации, заявив о пострадавших среди задержанных. В российских правоохранительных органах подчёркивают, что мероприятия проводились в рамках расследования давних преступлений.

Алиса Хуссаин
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