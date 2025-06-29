Азербайджанская община обвинила Баку в «подлом ударе» на фоне задержаний на Урале

Азербайджанская община в России выразила недовольство действиями властей Баку, обвинив их в «подлом ударе» и «политиканстве» на фоне недавних задержаний граждан республики в Екатеринбурге. Заявление было опубликовано в телеграм-канале азербайджанской диаспоры.

«Каждый раз в кризисные для диаспоры моменты они используют всю свою медийную машину лишь для того, чтобы разрушать отношения с РФ. <...> Ни один уважающий себя российский азербайджанец не хочет отвечать своим спокойствием и безопасностью семьи, детей и бизнеса за оскорбления российского руководства и главы РФ Владимира Путина, которые себе позволяют государственные азербайджанские журналисты», — указано в заявлении.