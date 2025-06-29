Азербайджанская община обвинила Баку в «подлом ударе» на фоне задержаний на Урале
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Азербайджанская община в России выразила недовольство действиями властей Баку, обвинив их в «подлом ударе» и «политиканстве» на фоне недавних задержаний граждан республики в Екатеринбурге. Заявление было опубликовано в телеграм-канале азербайджанской диаспоры.
«Каждый раз в кризисные для диаспоры моменты они используют всю свою медийную машину лишь для того, чтобы разрушать отношения с РФ. <...> Ни один уважающий себя российский азербайджанец не хочет отвечать своим спокойствием и безопасностью семьи, детей и бизнеса за оскорбления российского руководства и главы РФ Владимира Путина, которые себе позволяют государственные азербайджанские журналисты», — указано в заявлении.
Община также обратила внимание на статью азербайджанского государственного агентства Azertag, в которой утверждается, что произошедшее в Екатеринбурге свидетельствует о давлении на представителей азербайджанской диаспоры в России. В диаспоре отметили, что статья, направленная против России, не имеет ничего общего с реальной помощью азербайджанцам на Урале.
Напомним, 27 июня СК провёл в Свердловской области специальную операцию по задержанию преступников, причастных к убийству в 2001 году. 28 июня сообщалось, что во время оперативных мероприятий один из задержанных умер от инфаркта — у него были проблемы с сердцем, скорая не смогла его спасти. В МИД Азербайджана выразили России протест и вызвали временного поверенного по делам РФ в связи с задержанием граждан республики. Также позднее стало известно об аресте одного из фигурантов дела. После задержаний делегация парламента Азербайджана отменила визит в Москву.