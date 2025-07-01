Кремль намерен договориться с Баку об освобождении задержанных журналистов

Москва выражает надежду, что российских журналистов, которых задержали в Баку, освободят в ближайшее время. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга.

«Мы, конечно, очень внимательно относимся к информации о задержании наших журналистов. Мы рассчитываем на то, что в самое ближайшее время в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной нам удастся добиться их освобождения», — ответил он.