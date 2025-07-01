Кремль намерен договориться с Баку об освобождении задержанных журналистов
Песков: РФ рассчитывает, что задержанных в Баку российских журналистов освободят
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Москва выражает надежду, что российских журналистов, которых задержали в Баку, освободят в ближайшее время. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга.
«Мы, конечно, очень внимательно относимся к информации о задержании наших журналистов. Мы рассчитываем на то, что в самое ближайшее время в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной нам удастся добиться их освобождения», — ответил он.
Песков добавил, что задержание российских журналистов в Баку противоречит международным нормам и духу российско-азербайджанских отношений. Он подчеркнул, что подобные действия в отношении представителей СМИ неприемлемы.
Напомним, что 30 июня азербайджанские силовики провели обыски в офисе российского информационного агентства Sputnik Азербайджан в Баку. По данным местных СМИ, операция связана с тем, что агентство продолжало работать, несмотря на официальную приостановку деятельности в Азербайджане. В феврале 2025 года власти страны сократили штат Sputnik Азербайджан до одного корреспондента, однако выяснилось, что сотрудники получали продолжать зарплату. Это вызвало подозрение, что запрет на деятельность нарушали. Позже в Баку заявили о задержании «двух агентов ФСБ России», якобы работавших под прикрытием в Sputnik.