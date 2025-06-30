Стало известно о проблемах со здоровьем у задержанного в Баку главы редакции Sputnik

Состояние здоровья Игоря Картавых, главы редакции Sputnik Азербайджан, вызывает обеспокоенность. Задержанный по спорным обвинениям «в работе на ФСБ», он страдает диабетом и нуждается в постоянном контроле и инсулине, сообщили в телеграм-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».

«У самого Игоря диабет, он нуждается в инсулине. Обеспечен ли ему доступ к жизненно необходимому препарату, мы не знаем», — говорится в публикации.