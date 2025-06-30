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30 июня, 16:36

Стало известно о проблемах со здоровьем у задержанного в Баку главы редакции Sputnik

Задержанный в Баку глава редакции Sputnik нуждается в инсулине из-за диабета

Обложка © ТАСС / Илья Питалев

Обложка © ТАСС / Илья Питалев

Состояние здоровья Игоря Картавых, главы редакции Sputnik Азербайджан, вызывает обеспокоенность. Задержанный по спорным обвинениям «в работе на ФСБ», он страдает диабетом и нуждается в постоянном контроле и инсулине, сообщили в телеграм-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».

«У самого Игоря диабет, он нуждается в инсулине. Обеспечен ли ему доступ к жизненно необходимому препарату, мы не знаем», — говорится в публикации.

Появилось видео с задержанными журналистами Sputnik, обвинёнными в «сотрудничестве с ФСБ»
Появилось видео с задержанными журналистами Sputnik, обвинёнными в «сотрудничестве с ФСБ»

Напомним, 30 июня азербайджанские силовики провели обыски в офисе российского информационного агентства Sputnik Азербайджан в Баку. По данным местных СМИ, операция связана с тем, что агентство продолжало работать, несмотря на официальную приостановку деятельности в Азербайджане. В феврале 2025 года власти страны сократили штат Sputnik Азербайджан до одного корреспондента, но, как сообщается, сотрудники продолжали посещать офис и получать зарплату, что вызвало подозрения в нарушении запрета на деятельность. Позже в Баку заявили о задержании «двух агентов ФСБ России», якобы работавших под прикрытием в Sputnik.

Полина Никифорова
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