В Баку заявили о задержании двух агентов ФСБ России, работавших под прикрытием в Sputnik

Азербайджанский информационно-аналитический портал Minval утверждает, что в ходе следственных мероприятий в редакции Sputnik Азербайджан были задержаны два агента ФСБ России. По сведениям ресурса, они якобы работали под прикрытием. Официального подтверждения данной информации не поступало.

Напомним, 30 июня азербайджанские силовики провели обыски в офисе российского информационного агентства Sputnik Азербайджан в Баку. По данным местных СМИ, операция связана с тем, что агентство продолжало работать, несмотря на официальную приостановку деятельности в Азербайджане. В феврале 2025 года власти страны сократили штат Sputnik Азербайджан до одного корреспондента, но, как сообщается, сотрудники продолжали посещать офис и получать зарплату, что вызвало подозрения в нарушении запрета на деятельность.