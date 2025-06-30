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30 июня, 11:55

В Баку заявили о задержании двух агентов ФСБ России, работавших под прикрытием в Sputnik

Minval: Задержаны агенты ФСБ РФ, работавшие под прикрытием в Sputnik Азербайджан

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LIDERO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LIDERO

Азербайджанский информационно-аналитический портал Minval утверждает, что в ходе следственных мероприятий в редакции Sputnik Азербайджан были задержаны два агента ФСБ России. По сведениям ресурса, они якобы работали под прикрытием. Официального подтверждения данной информации не поступало.

«Два агента ФСБ России, работавшие под прикрытием в «Спутник Азербайджан», задержаны», — пишет канал.

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Напомним, 30 июня азербайджанские силовики провели обыски в офисе российского информационного агентства Sputnik Азербайджан в Баку. По данным местных СМИ, операция связана с тем, что агентство продолжало работать, несмотря на официальную приостановку деятельности в Азербайджане. В феврале 2025 года власти страны сократили штат Sputnik Азербайджан до одного корреспондента, но, как сообщается, сотрудники продолжали посещать офис и получать зарплату, что вызвало подозрения в нарушении запрета на деятельность.

Оксана Попова
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