Российские дипломаты потеряли связь с журналистами Sputnik Азербайджан

МИД РФ обеспокоен отсутствием связи с российскими журналистами в Баку. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в комментарии ТАСС.

«Сотрудников консульского отдела посольства России до российских журналистов не допускают. Информацию о причинах таких действий не дают. Волнуемся за своих журналистов», — подчеркнула Захарова.

Российская дипмиссия уже проинформировала МИД, МВД и Службу госбезопасности Азербайджана о сложившейся ситуации, однако ответа от азербайджанских властей до сих пор не поступило. Захарова особо отметила, что отсутствие связи с российскими журналистами продолжается уже более двух часов, что вызывает серьёзную озабоченность.