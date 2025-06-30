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30 июня, 11:38

Российские дипломаты потеряли связь с журналистами Sputnik Азербайджан

Захарова: Азербайджан не пускает российских дипломатов к журналистам

Обложка © Telegram / «Sputnik Ближнее зарубежье»

Обложка © Telegram / «Sputnik Ближнее зарубежье»

МИД РФ обеспокоен отсутствием связи с российскими журналистами в Баку. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в комментарии ТАСС.

«Сотрудников консульского отдела посольства России до российских журналистов не допускают. Информацию о причинах таких действий не дают. Волнуемся за своих журналистов»,подчеркнула Захарова.

Силовики окружили офис агентства «Sputnik-Азербайджан». Видео © Telegram / «Sputnik Ближнее зарубежье»

Российская дипмиссия уже проинформировала МИД, МВД и Службу госбезопасности Азербайджана о сложившейся ситуации, однако ответа от азербайджанских властей до сих пор не поступило. Захарова особо отметила, что отсутствие связи с российскими журналистами продолжается уже более двух часов, что вызывает серьёзную озабоченность.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчёркивают необходимость срочного прояснения обстоятельств происходящего и обеспечения беспрепятственного консульского доступа к гражданам РФ.

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Ранее сообщалось о задержании участников преступной группы по делу об убийстве прошлых лет, среди которых были граждане азербайджана. 28 июня сообщалось, что во время оперативных мероприятий один из задержанных умер от инфаркта — у него были проблемы с сердцем, скорая пыталась его спасти, но не смогла. В МИД Азербайджана выразили России протест и вызвали временного поверенного по делам РФ в связи с задержанием граждан республики. Также позднее стало известно об аресте одного из фигурантов дела. После задержаний делегация парламента Азербайджана отменила визит в Москву.

Алиса Хуссаин
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