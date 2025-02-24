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24 февраля, 08:07

Sputnik Азербайджан прекратил работу

МИД Азербайджана сообщил о ликвидации представительства «России сегодня»

Представительство медиагруппы «Россия сегодня» в Азербайджане (Sputnik Азербайджан) прекратило работу. Об этом сообщает местное агентство Report со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД республики Айхана Гаджизаде.

«Представительство «Россия сегодня» (Sputnik) в Азербайджане упразднено», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

Гаджизаде добавил, что российская компания может получить аккредитацию в Азербайджане только на одного корреспондента. Кроме того, на днях закрылся офис корпорации Би-би-си в Баку. По данным республиканских властей, теперь аккредитация предусматривается только на одного корреспондента корпорации в стране.

Радио "Sputnik Армения" лишили эфира в Армении
Радио "Sputnik Армения" лишили эфира в Армении

А ранее Life.ru сообщал, что в Молдавии заблокировали доступ к телеграм-каналу Sputnik Moldova. При попытке зайти в паблик появляется ошибка о нарушении местного законодательства. До этого в стране закрыт сайт информационного агентства Sputnik.

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ТАСС / Илья Питалев

Дарья Нарыкова
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