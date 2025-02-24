Sputnik Азербайджан прекратил работу

Представительство медиагруппы «Россия сегодня» в Азербайджане (Sputnik Азербайджан) прекратило работу. Об этом сообщает местное агентство Report со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД республики Айхана Гаджизаде.

Гаджизаде добавил, что российская компания может получить аккредитацию в Азербайджане только на одного корреспондента. Кроме того, на днях закрылся офис корпорации Би-би-си в Баку. По данным республиканских властей, теперь аккредитация предусматривается только на одного корреспондента корпорации в стране.