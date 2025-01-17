В Баку начался суд над бывшими лидерами Карабаха
В суде Баку начались процессы по уголовным делам бывшего руководства Карабаха. Заседания состоятся в Бакинском судебном комплексе, сообщает издание Report.az.
В Баку начался суд против бывшего армянского руководства Нагорного Карабаха. Видео © Report.az
Обвинения предъявлены 15 фигурантам, в том числе Аркадию Гукасяну, Араику Арутюняну, Бако Саакяну и Давиду Бабяну. Подсудимым вменяют планирование и ведение агрессивной войны, геноцид, организацию незаконных вооружённых формирований, террористическую деятельность и прочие преступления. Суд рассмотрит 2548 эпизодов, производство объединяет 1389 эпизодов, имевших место с 1987 по 2024 годы и уже расследованных азербайджанской Генпрокуратурой, Службой госбезопасности и остальными правоохранительными ведомствами.
Также в 15:00 начнётся отдельное заседание по делу Рубена Варданяна. Его, помимо выше перечисленных преступлений, обвиняют в финансировании террористической организации, создании преступной группы и незаконном пересечении границы страны. Подсудимым предоставлены все процессуальные гарантии, в том числе право на защиту и перевод. Обоими делами занимается председатель Бакинского военного суда Заейнал Агаев.
Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян призвал руководство Азербайджана оставить в прошлом взаимные претензии и их рассмотрение в международных судах. 9 декабря он выступил с рядом предложений, которые в его понимании позволят обеспечить долгосрочную стабильность и мир в регионе. В частности Пашинян предлагает воздерживаться от агрессивных высказываний, продолжать процесс делимитации границ, заключить мирное соглашение, разработка которого почти завершена, а также претворить в жизнь армянский проект «Перекрёсток мира», чтобы открыть транспортные маршруты.
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