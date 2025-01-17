В Баку начался суд над бывшими лидерами Карабаха

В суде Баку начались процессы по уголовным делам бывшего руководства Карабаха. Заседания состоятся в Бакинском судебном комплексе, сообщает издание Report.az.

В Баку начался суд против бывшего армянского руководства Нагорного Карабаха. Видео © Report.az

Обвинения предъявлены 15 фигурантам, в том числе Аркадию Гукасяну, Араику Арутюняну, Бако Саакяну и Давиду Бабяну. Подсудимым вменяют планирование и ведение агрессивной войны, геноцид, организацию незаконных вооружённых формирований, террористическую деятельность и прочие преступления. Суд рассмотрит 2548 эпизодов, производство объединяет 1389 эпизодов, имевших место с 1987 по 2024 годы и уже расследованных азербайджанской Генпрокуратурой, Службой госбезопасности и остальными правоохранительными ведомствами.

Также в 15:00 начнётся отдельное заседание по делу Рубена Варданяна. Его, помимо выше перечисленных преступлений, обвиняют в финансировании террористической организации, создании преступной группы и незаконном пересечении границы страны. Подсудимым предоставлены все процессуальные гарантии, в том числе право на защиту и перевод. Обоими делами занимается председатель Бакинского военного суда Заейнал Агаев.