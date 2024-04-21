Варданян впервые с начала голодовки связался с семьёй

Семья экс-госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Рубена Варданяна впервые с начала объявленной им 5 апреля голодовки в бакинской тюрьме связалась с ним. Информация об этом появилась в телеграм-канале политического деятеля.

В посте говорится, что ему разрешили позвонить родным после того, как близкие Варданяна привлекли внимание мировой общественности к его голодовке. Во время разговора узник заявил, что он находился в полной изоляции. Также, по словам экс-госминистра, ему запрещали даже читать. Помимо того, родственники Варданяна заявили, что беспокоятся о его здоровье.

"Мы требуем, чтобы власти Азербайджана немедленно допустили к нему представителей Международного комитета Красного Креста. Только так можно получить объективные сведения о состоянии его здоровья и обеспечить ему всю необходимую медицинскую помощь во время голодовки", — говорится в заявлении его семьи.