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21 апреля, 02:04

Варданян впервые с начала голодовки связался с семьёй

Задержанный экс-министр НКР Варданян связался с семьёй впервые с начала голодовки

Экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян во время задержания. Обложка © Госпогранслужба Азербайджана

Экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян во время задержания. Обложка © Госпогранслужба Азербайджана

Семья экс-госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Рубена Варданяна впервые с начала объявленной им 5 апреля голодовки в бакинской тюрьме связалась с ним. Информация об этом появилась в телеграм-канале политического деятеля.

В посте говорится, что ему разрешили позвонить родным после того, как близкие Варданяна привлекли внимание мировой общественности к его голодовке. Во время разговора узник заявил, что он находился в полной изоляции. Также, по словам экс-госминистра, ему запрещали даже читать. Помимо того, родственники Варданяна заявили, что беспокоятся о его здоровье.

"Мы требуем, чтобы власти Азербайджана немедленно допустили к нему представителей Международного комитета Красного Креста. Только так можно получить объективные сведения о состоянии его здоровья и обеспечить ему всю необходимую медицинскую помощь во время голодовки", — говорится в заявлении его семьи.

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Напомним, что бывшего главу правительства непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Рубена Варданяна задержали на азербайджанской границе ещё осенью прошлого года. Впоследствии азербайджанские правоохранители его арестовали.

Алексей Соловьёв
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