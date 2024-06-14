Адвокаты обвинили Азербайджан в пытках Варданяна и обратились в ООН

В обращении указано, что в азербайджанской тюрьме Варданяну не давали спать, оставляя свет включённым, лишили возможности мыться и менять бельё, не давали туалетную бумагу, не разрешали читать и писать. Когда экс-министр объявил голодовку, к нему не пускали адвоката.