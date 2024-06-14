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14 июня, 00:30

Адвокаты обвинили Азербайджан в пытках Варданяна и обратились в ООН

РБК: Защита обвинила Азербайджан в пытках Варданяна и обратилась в ООН

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян. Обложка © ТАСС /

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян. Обложка © ТАСС /

Защита бывшего государственного министра непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Рубена Варданяна обвинила Правительство Азербайджана в пытках предпринимателя. Соответствующее письмо адвокаты чиновника направили спецдокладчику ООН Элис Эдвардс, пишет РБК.

В обращении указано, что в азербайджанской тюрьме Варданяну не давали спать, оставляя свет включённым, лишили возможности мыться и менять бельё, не давали туалетную бумагу, не разрешали читать и писать. Когда экс-министр объявил голодовку, к нему не пускали адвоката.

Как указывает защита Варданяна, этими действиями Баку нарушает свои обязательства по конвенции против пыток. В таких условиях, с учётом занимаемой ранее чиновником должности, в тюрьме ему "грозит неминуемая опасность дальнейших пыток и жестокого обращения", подчеркнули адвокаты.

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Напомним, что бывший председатель Правительства НКР Варданян был задержан на границе с Азербайджаном осенью 2023 года. Позже местные правоохранители поместили его под арест. 21 апреля этого года он вышел на связь с родственниками впервые после объявленной 5 апреля голодовки. Уточнялось, что чиновник обвиняется по трём статьям: финансирование терроризма, создание незаконных вооружённых формирований, а также незаконное пересечение границы.

Оксана Попова
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