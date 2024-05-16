Суд Азербайджана на 5 месяцев продлил арест экс-госминистру Карабаха Варданяну
Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян. Обложка © ТАСС / Ведомости / Андрей Гордеев
Азербайджанский суд на пять месяцев продлил срок ареста бывшему государственному министру непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Рубену Варданяну. Об этом пишет информационное агентство Report.
В материале сказано, что соответствующее постановление принял Сабаильский районный суд после поступления в ходатайство от главного управления следственного управления Службы государственной безопасности, занимавшейся расследованием его уголовного дела.
Напомним, что бывший председатель Правительства НКР Варданян был задержан на границе с Азербайджаном осенью 2023 года. Позже местные правоохранители поместили его под арест. А в прошлом месяце стало известно, что политик вышел на связь с родственниками впервые после объявленной 5 апреля голодовки. Уточнялось, что он обвиняется по трём статьям: финансирование терроризма, создание незаконных вооружённых формирований, а также незаконное пересечение границы.