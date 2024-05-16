Суд Азербайджана на 5 месяцев продлил арест экс-госминистру Карабаха Варданяну

Азербайджанский суд на пять месяцев продлил срок ареста бывшему государственному министру непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Рубену Варданяну. Об этом пишет информационное агентство Report.

В материале сказано, что соответствующее постановление принял Сабаильский районный суд после поступления в ходатайство от главного управления следственного управления Службы государственной безопасности, занимавшейся расследованием его уголовного дела.