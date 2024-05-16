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16 мая, 10:53

Суд Азербайджана на 5 месяцев продлил арест экс-госминистру Карабаха Варданяну

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян. Обложка © ТАСС / Ведомости / Андрей Гордеев

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян. Обложка © ТАСС / Ведомости / Андрей Гордеев

Азербайджанский суд на пять месяцев продлил срок ареста бывшему государственному министру непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Рубену Варданяну. Об этом пишет информационное агентство Report.

В материале сказано, что соответствующее постановление принял Сабаильский районный суд после поступления в ходатайство от главного управления следственного управления Службы государственной безопасности, занимавшейся расследованием его уголовного дела.

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Что осталось в России у бывшего госминистра Нагорного Карабаха и миллиардера Рубена Варданяна

Напомним, что бывший председатель Правительства НКР Варданян был задержан на границе с Азербайджаном осенью 2023 года. Позже местные правоохранители поместили его под арест. А в прошлом месяце стало известно, что политик вышел на связь с родственниками впервые после объявленной 5 апреля голодовки. Уточнялось, что он обвиняется по трём статьям: финансирование терроризма, создание незаконных вооружённых формирований, а также незаконное пересечение границы.

Юрий Лысенко
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