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30 июня, 14:10

Появилось видео с задержанными журналистами Sputnik, обвинёнными в «сотрудничестве с ФСБ»

Полиция задержала главу Sputnik Азербайджан Картавых и шеф-редактора Белоусова

Обложка © Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье

Обложка © Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье

В Баку азербайджанские правоохранительные органы задержали двух российских журналистов — руководителя редакции Sputnik Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, сообщают местные издания.

Азербайджанские силовики в Баку задержали двух российских журналистов. Видео © Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье

Им предъявлены необоснованные обвинения в якобы «сотрудничестве с ФСБ», что вызывает серьёзные вопросы о правомерности действий.

Представителям российского посольства доступ к задержанным не предоставили.

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Напомним, 30 июня азербайджанские силовики провели обыски в офисе российского информационного агентства Sputnik Азербайджан в Баку. По данным местных СМИ, операция связана с тем, что агентство продолжало работать, несмотря на официальную приостановку деятельности в Азербайджане. В феврале 2025 года власти страны сократили штат Sputnik Азербайджан до одного корреспондента, но, как сообщается, сотрудники продолжали посещать офис и получать зарплату, что вызвало подозрения в нарушении запрета на деятельность. Позже в Баку заявили о задержании «двух агентов ФСБ России», якобы работавших под прикрытием в Sputnik.

Оксана Попова
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