Появилось видео с задержанными журналистами Sputnik, обвинёнными в «сотрудничестве с ФСБ»

В Баку азербайджанские правоохранительные органы задержали двух российских журналистов — руководителя редакции Sputnik Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, сообщают местные издания.

Азербайджанские силовики в Баку задержали двух российских журналистов. Видео © Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье

Им предъявлены необоснованные обвинения в якобы «сотрудничестве с ФСБ», что вызывает серьёзные вопросы о правомерности действий.