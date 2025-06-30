Появилось видео с задержанными журналистами Sputnik, обвинёнными в «сотрудничестве с ФСБ»
Полиция задержала главу Sputnik Азербайджан Картавых и шеф-редактора Белоусова
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В Баку азербайджанские правоохранительные органы задержали двух российских журналистов — руководителя редакции Sputnik Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, сообщают местные издания.
Азербайджанские силовики в Баку задержали двух российских журналистов. Видео © Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье
Им предъявлены необоснованные обвинения в якобы «сотрудничестве с ФСБ», что вызывает серьёзные вопросы о правомерности действий.
Представителям российского посольства доступ к задержанным не предоставили.
Напомним, 30 июня азербайджанские силовики провели обыски в офисе российского информационного агентства Sputnik Азербайджан в Баку. По данным местных СМИ, операция связана с тем, что агентство продолжало работать, несмотря на официальную приостановку деятельности в Азербайджане. В феврале 2025 года власти страны сократили штат Sputnik Азербайджан до одного корреспондента, но, как сообщается, сотрудники продолжали посещать офис и получать зарплату, что вызвало подозрения в нарушении запрета на деятельность. Позже в Баку заявили о задержании «двух агентов ФСБ России», якобы работавших под прикрытием в Sputnik.