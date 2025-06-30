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30 июня, 13:36

МИД России вызвал посла Азербайджана

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

МИД России вызвал посла Азербайджана. В дипведомстве подчеркнули, что это связано с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов.

В Кремле высказались об отношениях с Баку после задержаний азербайджанцев на Урале
В Кремле высказались об отношениях с Баку после задержаний азербайджанцев на Урале

Напомним, 27 июня СК провёл в Свердловской области специальную операцию по задержанию преступников, причастных к убийству в 2001 году. Они оказались членами азербайджанской диаспоры. В МИД Азербайджана после этого выразили России протест и вызвали временного поверенного по делам РФ, а делегация парламента Азербайджана отменила визит в Москву. Затем, 30 июня, силовики провели обыски в офисе российского информационного агентства Sputnik Азербайджан в Баку. При этом в Кремле считают необходимым продолжать разъяснительную работу, чтобы уточнить причины и обстоятельства событий, которые стали основанием для таких шагов Баку.

Александра Вишнякова
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