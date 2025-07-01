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1 июля, 12:01

«Русофобская кампания»: МИД РФ заявил протест послу Азербайджана

Послу Азербайджана заявлен протест из-за недружественных действий Баку

Послу Азербайджана в России Рахману Мустафаеву заявлен протест из-за недружественных действий Баку, такое заявление сделали в МИД РФ. От главы дипмиссии потребовали немедленного освобождения задержанных российских журналистов.

С Мустафаевым, вызванным сегодня в МИД, встречался замглавы ведомства Михаил Галузин. Он заявил представителю Баку протест, а также вручил вербальную ноту с требованием немедленного освобождения задержанных российских журналистов Картавых и Белоусова. Действия Баку в Москве сочли сознательными шагами по демонтажу двусторонних отношений.

«В их числе – отмена мероприятий высокого уровня в рамках межгосударственного диалога, развязанная в азербайджанских СМИ с подачи властей русофобская кампания, возмутительные, неприемлемые действия азербайджанских правоохранительных органов против российского информагентства «Спутник Азербайджан» и его сотрудников, отмена в республике всех культурных мероприятий с участием исполнителей из России, в том числе детских творческих коллективов», перечислили в МИД.

Ведомство также разъяснило, что в ситуации с недавним задержанием в Екатеринбурге выходцев из Азербайджана российские правоохранители работали в полном соответствии с законодательством. А попытки Баку обвинять российскую полицию и следствие в превышении полномочий являются вмешательством во внутренние дела РФ.

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Напомним, что 30 июня азербайджанские силовики провели обыски в офисе российского информационного агентства Sputnik Азербайджан в Баку. Позже в Баку заявили о задержании «двух агентов ФСБ России», якобы работавших под прикрытием в Sputnik. Это глава редакции Sputnik Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Также полицейские в результате «оперативно-розыскных мероприятий» в бакинском офисе агентства задержали ещё пятерых человек. Москва выражает надежду, что российских журналистов освободят в ближайшее время.

Александра Вишнякова
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