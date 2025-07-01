«Русофобская кампания»: МИД РФ заявил протест послу Азербайджана

Послу Азербайджана в России Рахману Мустафаеву заявлен протест из-за недружественных действий Баку, такое заявление сделали в МИД РФ. От главы дипмиссии потребовали немедленного освобождения задержанных российских журналистов.

С Мустафаевым, вызванным сегодня в МИД, встречался замглавы ведомства Михаил Галузин. Он заявил представителю Баку протест, а также вручил вербальную ноту с требованием немедленного освобождения задержанных российских журналистов Картавых и Белоусова. Действия Баку в Москве сочли сознательными шагами по демонтажу двусторонних отношений.

«В их числе – отмена мероприятий высокого уровня в рамках межгосударственного диалога, развязанная в азербайджанских СМИ с подачи властей русофобская кампания, возмутительные, неприемлемые действия азербайджанских правоохранительных органов против российского информагентства «Спутник Азербайджан» и его сотрудников, отмена в республике всех культурных мероприятий с участием исполнителей из России, в том числе детских творческих коллективов», — перечислили в МИД.