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1 июля, 05:53
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Бьёт по больному: Азербайджан «отомстил» России, уничтожив более полтонны луковых колечек

В Азербайджане уничтожили 639-килограммовую партию луковых колец из России

В Азербайджане уничтожили 639-килограммовую партию луковых колец из России. Обложка © Media.az

В Азербайджане уничтожили 639-килограммовую партию луковых колец из России. Обложка © Media.az

Азербайджанское Агентство по продовольственной безопасности (АПБА) распорядилось уничтожить партию луковых колец из России. Как сообщает Media.az, в них якобы обнаружили вредоносные бактерии.

Под удар попало 639 кг продукции, поставленной российской компанией «Мираторг» с завода «Мираторг-Запад». Лабораторные тесты выявили в образцах опасные микроорганизмы, угрожающие здоровью потребителей, уточняется в заявлении агентства.

Появилось видео с задержанными журналистами Sputnik, обвинёнными в «сотрудничестве с ФСБ»
Появилось видео с задержанными журналистами Sputnik, обвинёнными в «сотрудничестве с ФСБ»

Информация об уничтожении колец поступила после сведений о задержании азербайджанцев на Урале. 27 июня в Екатеринбурге силовики провели массовые задержания азербайджанцев по делу об убийствах и покушениях 2001–2011 годов. Задержано около 50 человек, в основном из клана Сафаровых. Двое подозреваемых скончались во время рейдов, несколько человек госпитализированы. Фигуранты также причастны к делу о смертельном массовом отравлении алкоголем в 2021 году. Азербайджан выразил протест России. После этого, 30 июня, азербайджанские силовики провели обыски в офисе российского информационного агентства Sputnik Азербайджан в Баку. Операция может быть связана с тем, что агентство продолжало работать, несмотря на официальную приостановку деятельности в стране. В феврале 2025 года власти страны сократили штат Sputnik Азербайджан до одного корреспондента, но, как сообщается, сотрудники продолжали посещать офис и получать зарплату. Позже в Баку заявили о задержании «двух агентов ФСБ России», якобы работавших под прикрытием в Sputnik.

Оксана Попова
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