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30 июня, 10:33

СК назвал причину смерти одного из фигурантов дела об убийствах на Урале

СК РФ: Фигурант дела ОПГ в Екатеринбурге умер от сердечной недостаточности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SeventyFour

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SeventyFour

В Екатеринбурге продолжается расследование дела организованной преступной группы (ОПГ). Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, один из подозреваемых скончался от сердечной недостаточности. Причины смерти второго фигуранта в настоящее время устанавливаются.

«По предварительным данным, один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго лица в настоящее время устанавливаются»,цитирует Петренко пресс-служба СК РФ.

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Напомним, что фигурант дела скончался прямо во время задержания. Как только он увидел сецназовцев, у него начался сердечный приступ. Специальная операция по задержанию преступников, причастных к убийству в 2001 году, проводилась 27 июня. В МИД Азербайджана вызвали российского дипломата, выразив протест в связи с задержанием граждан республики. Суд тем временем санкционировал арест одного из фигурантов уголовного дела.

Полина Никифорова
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