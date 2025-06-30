СК назвал причину смерти одного из фигурантов дела об убийствах на Урале

В Екатеринбурге продолжается расследование дела организованной преступной группы (ОПГ). Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, один из подозреваемых скончался от сердечной недостаточности. Причины смерти второго фигуранта в настоящее время устанавливаются.