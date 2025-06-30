СК назвал причину смерти одного из фигурантов дела об убийствах на Урале
СК РФ: Фигурант дела ОПГ в Екатеринбурге умер от сердечной недостаточности
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SeventyFour
В Екатеринбурге продолжается расследование дела организованной преступной группы (ОПГ). Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, один из подозреваемых скончался от сердечной недостаточности. Причины смерти второго фигуранта в настоящее время устанавливаются.
«По предварительным данным, один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго лица в настоящее время устанавливаются», — цитирует Петренко пресс-служба СК РФ.
Напомним, что фигурант дела скончался прямо во время задержания. Как только он увидел сецназовцев, у него начался сердечный приступ. Специальная операция по задержанию преступников, причастных к убийству в 2001 году, проводилась 27 июня. В МИД Азербайджана вызвали российского дипломата, выразив протест в связи с задержанием граждан республики. Суд тем временем санкционировал арест одного из фигурантов уголовного дела.