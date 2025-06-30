Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 10:08

СК раскрыл мотивы задержанной в Екатеринбурге преступной группы

СК: ОПГ в Екатеринбурге совершала преступления ради раздела бизнес-сфер влияния

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следственный комитет разъяснил задержание азербайджанцев в Екатеринбурге. Выяснялось, что преступная группировка устраняла конкурентов в борьбе за бизнес-сферы. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Установлено, что мотивом серии убийств и покушений стал передел сфер влияния в предпринимательской деятельности», — пояснила Петренко.

По версии следствия, группировка причастна к убийству Юрия Пашаева в 2001 году, покушению на Фарида Ширинова в 2010 году и убийству гражданина Азербайджана Ильгара Гаджиева в 2011 году. Шестеро задержанных, включая Мазахира Сафарова, Акифа Сафарова и Аяза Сафарова, находятся под стражей по решению суда. В отношении Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Бакира Сафарова срок задержания продлён.

По словам Петренко, в рамках расследования шесть граждан России задержаны в качестве подозреваемых. Также проведено 14 обысков, 11 осмотров транспортных средств и помещений, допрошено 10 свидетелей.

Глава СКР Александр Бастрыкин решил передать дело в Главное следственное управление для тщательного и объективного расследования. Следователи продолжают проверять возможную связь подозреваемых с другими тяжкими преступлениями.

Делегация парламента Азербайджана отменила визит в Москву после задержаний на Урале
Делегация парламента Азербайджана отменила визит в Москву после задержаний на Урале

Напомним, 27 июня СК провёл в Свердловской области специальную операцию по задержанию преступников, причастных к убийству в 2001 году. 28 июня сообщалось, что во время оперативных мероприятий один из задержанных умер от инфаркта — у него были проблемы с сердцем, скорая не смогла его спасти. В МИД Азербайджана вызвали российского дипломата, выразив протест в связи с задержанием граждан республики. Суд тем временем санкционировал арест одного из фигурантов уголовного дела.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar