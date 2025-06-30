СК раскрыл мотивы задержанной в Екатеринбурге преступной группы
СК: ОПГ в Екатеринбурге совершала преступления ради раздела бизнес-сфер влияния
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Следственный комитет разъяснил задержание азербайджанцев в Екатеринбурге. Выяснялось, что преступная группировка устраняла конкурентов в борьбе за бизнес-сферы. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«Установлено, что мотивом серии убийств и покушений стал передел сфер влияния в предпринимательской деятельности», — пояснила Петренко.
По версии следствия, группировка причастна к убийству Юрия Пашаева в 2001 году, покушению на Фарида Ширинова в 2010 году и убийству гражданина Азербайджана Ильгара Гаджиева в 2011 году. Шестеро задержанных, включая Мазахира Сафарова, Акифа Сафарова и Аяза Сафарова, находятся под стражей по решению суда. В отношении Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Бакира Сафарова срок задержания продлён.
По словам Петренко, в рамках расследования шесть граждан России задержаны в качестве подозреваемых. Также проведено 14 обысков, 11 осмотров транспортных средств и помещений, допрошено 10 свидетелей.
Глава СКР Александр Бастрыкин решил передать дело в Главное следственное управление для тщательного и объективного расследования. Следователи продолжают проверять возможную связь подозреваемых с другими тяжкими преступлениями.
Напомним, 27 июня СК провёл в Свердловской области специальную операцию по задержанию преступников, причастных к убийству в 2001 году. 28 июня сообщалось, что во время оперативных мероприятий один из задержанных умер от инфаркта — у него были проблемы с сердцем, скорая не смогла его спасти. В МИД Азербайджана вызвали российского дипломата, выразив протест в связи с задержанием граждан республики. Суд тем временем санкционировал арест одного из фигурантов уголовного дела.