СК раскрыл мотивы задержанной в Екатеринбурге преступной группы

Следственный комитет разъяснил задержание азербайджанцев в Екатеринбурге. Выяснялось, что преступная группировка устраняла конкурентов в борьбе за бизнес-сферы. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Установлено, что мотивом серии убийств и покушений стал передел сфер влияния в предпринимательской деятельности», — пояснила Петренко.

По версии следствия, группировка причастна к убийству Юрия Пашаева в 2001 году, покушению на Фарида Ширинова в 2010 году и убийству гражданина Азербайджана Ильгара Гаджиева в 2011 году. Шестеро задержанных, включая Мазахира Сафарова, Акифа Сафарова и Аяза Сафарова, находятся под стражей по решению суда. В отношении Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Бакира Сафарова срок задержания продлён.

По словам Петренко, в рамках расследования шесть граждан России задержаны в качестве подозреваемых. Также проведено 14 обысков, 11 осмотров транспортных средств и помещений, допрошено 10 свидетелей.