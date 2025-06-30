Задержанные в Екатеринбурге члены ОПГ причастны к гибели 44 человек в 2021 году

Источник в силовых структурах сообщил РИА «Новости», что лица, задержанные по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в июне 2025 года, также были причастны к организации поставок суррогатного алкоголя, вызвавшего массовые смертельные отравления.

По его словам, трагедия 2021 года в Екатеринбурге, унёсшая жизни около 40 человек из-за отравления метанолсодержащим алкоголем, была связана с деятельностью некоторых из числа задержанных.