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Регион
30 июня, 13:10

Задержанные в Екатеринбурге члены ОПГ причастны к гибели 44 человек в 2021 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elnur

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elnur

Источник в силовых структурах сообщил РИА «Новости», что лица, задержанные по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в июне 2025 года, также были причастны к организации поставок суррогатного алкоголя, вызвавшего массовые смертельные отравления.

По его словам, трагедия 2021 года в Екатеринбурге, унёсшая жизни около 40 человек из-за отравления метанолсодержащим алкоголем, была связана с деятельностью некоторых из числа задержанных.

В октябре 2021 года в Оренбургской области произошло массовое отравление метанолсодержащим суррогатным алкоголем, унесшее жизни 44 человек. Полиция задержала 10 человек, причастных к производству и распространению нелегального алкоголя. 6 фигурантов дела об отравлении метанолом получили до 6,5 года колонии. Позже им ужесточили наказание.

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27 июня 2025 года в Екатеринбурге силовики провели массовые задержания азербайджанцев по делу об убийствах и покушениях 2001–2011 годов. Задержано около 50 человек, в основном из клана Сафаровых. Двое подозреваемых скончались во время рейдов, несколько человек госпитализированы. Девять человек арестованы, им грозит до пожизненного заключения. Азербайджан выразил протест, обвиняя силовиков в насилии, и отменил культурные мероприятия с Россией.

Оксана Попова
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