Вынесены приговоры по делу о смертельном отравлении метанолом 44 человек на Урале
На Урале 6 фигурантов дела об отравлении метанолом получили до 6,5 года колонии
Суд в Екатеринбурге вынес приговор шести из семи фигурантов дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем в 2020–2021 годах, в результате которого скончались почти полсотни человек.
Оглашение приговора суда по уголовному делу о гибели 44 человек от метанола в 2020–2021 годах. Видео © VK / Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга
Согласно решению Чкаловского районного суда, Армен Аветисян приговорён к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Адалат Гурбанов получил наказание в виде шести лет и двух месяцев колонии, Надир Мамедов — шести лет колонии, Микайыл Назаров — шести лет и трёх месяцев колонии, Заур Джаббаров — 5,5 года колонии, Артём Чабан — 6,5 года лишения свободы, а Татьяна Васильева — трёх лет условно. Кроме того, им назначили штрафы до 200 тысяч рублей по искам от потерпевших.
По версии следствия, с лета 2020 года по осень 2021 года они поставляли и реализовывали продукцию с превышением норм метилового спирта. В итоге из-за их халатности с сентября по октябрь 2021 года погибли 44 человека. Поставщикам, посредникам и непосредственным реализаторам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238, п. "б" ч. 2 ст. 171.3 и ст. 171.4 УК РФ.
Ранее, в начале июня, в России зафиксировали массовые отравления алкогольным напитком "Мистер Сидр". В числе пострадавших более 100 человек. Выяснилось, что суррогат производили из спирта, украденного со склада самарского ГУ МВД. Там продукция хранилась ещё с 2012 года после изъятия в ходе проверок. Охранявший склад полицейский задержан. Бизнесмен, производивший напиток, арестован.