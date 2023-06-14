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14 июня, 14:10

Число отравившихся суррогатным алкоголем в РФ выросло до 106

От отравления суррогатным алкоголем в России уже пострадало 106 человек, из них 35 скончались. Такие данные привёл глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Вот цифры на сегодняшний день. С нарастающим итогом просто произнесу — с 3 июня пострадали 106 человек, в том числе 5 детей, погибли 35 человек, в том числе один ребёнок",  сказал он на пленарном заседании Госдумы.

В Нижегородской области новой жертвой "Мистера Сидра" стала сотрудница полиции

В Нижегородской области новой жертвой "Мистера Сидра" стала сотрудница полиции

Напомним, в начале июня в России были зафиксированы массовые отравления алкогольным напитком "Мистер Сидр". Выяснилось, что суррогат делали из спирта, украденного со склада самарского ГУ МВД, где продукция хранилась с 2012 года после её изъятия во время проверок. Охранявший склад полицейский задержан. Бизнесмен, производивший напиток, арестован.

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Александра Вишнякова
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