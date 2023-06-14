Число отравившихся суррогатным алкоголем в РФ выросло до 106

От отравления суррогатным алкоголем в России уже пострадало 106 человек, из них 35 скончались. Такие данные привёл глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Вот цифры на сегодняшний день. С нарастающим итогом — просто произнесу — с 3 июня пострадали 106 человек, в том числе 5 детей, погибли 35 человек, в том числе один ребёнок", — сказал он на пленарном заседании Госдумы.