Число отравившихся суррогатным алкоголем в РФ выросло до 106
От отравления суррогатным алкоголем в России уже пострадало 106 человек, из них 35 скончались. Такие данные привёл глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Вот цифры на сегодняшний день. С нарастающим итогом — просто произнесу — с 3 июня пострадали 106 человек, в том числе 5 детей, погибли 35 человек, в том числе один ребёнок", — сказал он на пленарном заседании Госдумы.
Напомним, в начале июня в России были зафиксированы массовые отравления алкогольным напитком "Мистер Сидр". Выяснилось, что суррогат делали из спирта, украденного со склада самарского ГУ МВД, где продукция хранилась с 2012 года после её изъятия во время проверок. Охранявший склад полицейский задержан. Бизнесмен, производивший напиток, арестован.
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