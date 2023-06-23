В Саратове полицейский похитил тысячи литров палёного алкоголя

В Саратове задержали полицейского, который похитил 3400 литров изъятой спиртосодержащей продукции. Преступление было совершено ещё в 2021 году, но на подозреваемого вышли недавно на фоне скандала со смертельно опасным напитком "Мистер Сидр". Об этом сообщает телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА".

По его данным, два года назад полицейские изъяли тысячи литров алкоголя без документов у одной компании. Но по пути в "Росспиртпром" исчезло около 3400 литров продукции. Тогда возбудили два уголовных дела: по статьям "Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности" и "Злоупотребление должностными полномочиями".