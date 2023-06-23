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23 июня, 14:47

В Саратове полицейский похитил тысячи литров палёного алкоголя

В Саратове полицейского заподозрили в хищении 3400 литров нелегального спиртного

В Саратове задержали полицейского, который похитил 3400 литров изъятой спиртосодержащей продукции. Преступление было совершено ещё в 2021 году, но на подозреваемого вышли недавно на фоне скандала со смертельно опасным напитком "Мистер Сидр". Об этом сообщает телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА".

По его данным, два года назад полицейские изъяли тысячи литров алкоголя без документов у одной компании. Но по пути в "Росспиртпром" исчезло около 3400 литров продукции. Тогда возбудили два уголовных дела: по статьям "Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности" и "Злоупотребление должностными полномочиями".

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Недавно в преступлении заподозрили 38-летнего майора Сергея Сорокина. Полицейского задержали, правоохранители выясняют, что он сделал с похищенным алкоголем. Использовалось ли спиртное для производства "Мистера Сидра", пока не известно.

Ранее Лайф рассказывал о том, что спирт, ставший основой для смертельного суррогатного "Мистера Сидра", был похищен со склада МВД в Самарской области 50-летним Алексеем Егоровым и его 27-летним сыном Дмитрием. Последний задержан, а отца объявили в розыск. Также арестованы полицейский, охранявший склад, и бизнесмен, отправлявший краденый спирт на производство.

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Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
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