Число жертв ядовитого сидра в Самарской области снова выросло

Число погибших от отравления суррогатным сидром в Самарской области увеличилось до 12 человек. Из 15 пострадавших на лечении в больнице остаётся один пациент, он в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Ранее сообщалось о десяти погибших от отравления сидром и 17 пострадавших, из них три человека оставались на лечении в больнице в тяжёлом и среднетяжёлом состоянии.

"В настоящее время один пациент находится под наблюдением медицинских работников, ему оказывается необходимая медицинская помощь, состояние оценивается как тяжёлое. 14 пациентов выписаны с выздоровлением, 12 человек погибли", — уточнили в министерстве.