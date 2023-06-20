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20 июня, 15:58

Число жертв ядовитого сидра в Самарской области снова выросло

Число погибших от суррогатного сидра в Самарской области выросло до 12

Число погибших от отравления суррогатным сидром в Самарской области увеличилось до 12 человек. Из 15 пострадавших на лечении в больнице остаётся один пациент, он в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Ранее сообщалось о десяти погибших от отравления сидром и 17 пострадавших, из них три человека оставались на лечении в больнице в тяжёлом и среднетяжёлом состоянии.

"В настоящее время один пациент находится под наблюдением медицинских работников, ему оказывается необходимая медицинская помощь, состояние оценивается как тяжёлое. 14 пациентов выписаны с выздоровлением, 12 человек погибли", — уточнили в министерстве.

Число отравившихся суррогатным сидром увеличилось до 106

Число отравившихся суррогатным сидром увеличилось до 106

Напомним, в начале июня в России были зафиксированы массовые отравления алкогольным напитком "Мистер Сидр". Выяснилось, что суррогат делали из спирта, украденного со склада самарского ГУ МВД, где продукция хранилась с 2012 года после её изъятия во время проверок. Охранявший склад полицейский задержан. Бизнесмен, производивший напиток, арестован.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Ирина Фальке
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