Фигурант дела об отравлении на Урале признал, что продавал спирт алкоголикам

В ходе слушаний по делу о гибели 44 свердловчан от метанола один из фигурантов сообщил, что спирт у него приобретали люди с алкогольной зависимостью. Эти данные были зафиксированы в материалах суда, сообщает РИА «Новости».

Следствие установило, что в период с 2020 по 2021 годы в Екатеринбурге группа из шести мужчин и одной женщины занималась незаконным хранением, поставкой и продажей алкоголя. В сентябре 2021 года они ввели в оборот партию спиртосодержащей жидкости, содержащей метанол в концентрации, превышающей допустимые нормы. В результате употребления этого суррогата пострадали 51 человек, из которых 44 скончались.

Согласно показаниям Мамедова, он работал на Ботаническом рынке и торговал спиртом. К нему приходили за покупками люди с зависимостью от алкоголя. Спирт, который поставлял другой фигурант дела Гурбанов, не разбавлялся водой и разливался в бутылки без каких-либо изменений, отмечается в судебных материалах.