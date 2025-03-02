Фигурант дела об отравлении на Урале признал, что продавал спирт алкоголикам
В ходе слушаний по делу о гибели 44 свердловчан от метанола один из фигурантов сообщил, что спирт у него приобретали люди с алкогольной зависимостью. Эти данные были зафиксированы в материалах суда, сообщает РИА «Новости».
Следствие установило, что в период с 2020 по 2021 годы в Екатеринбурге группа из шести мужчин и одной женщины занималась незаконным хранением, поставкой и продажей алкоголя. В сентябре 2021 года они ввели в оборот партию спиртосодержащей жидкости, содержащей метанол в концентрации, превышающей допустимые нормы. В результате употребления этого суррогата пострадали 51 человек, из которых 44 скончались.
Согласно показаниям Мамедова, он работал на Ботаническом рынке и торговал спиртом. К нему приходили за покупками люди с зависимостью от алкоголя. Спирт, который поставлял другой фигурант дела Гурбанов, не разбавлялся водой и разливался в бутылки без каких-либо изменений, отмечается в судебных материалах.
Напомним, 7 августа 2023 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил семерых участников этой схемы к срокам от трех лет условно до 6,5 лет колонии общего режима. Позже Свердловский областной суд ужесточил наказание для шестерых из них, увеличив сроки до 9-10 лет лишения свободы. По данным полиции, в ходе обысков и рейдов было изъято около 45 тысяч литров спиртосодержащей и готовой алкогольной продукции сомнительного качества. На заседаниях суда также стало известно, что ядовитый напиток продавался по цене около 100-140 рублей за литр и реализовывался скрытно в торговых павильонах Екатеринбурга. От него пострадал 51 человек, 44 из них погибли.
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