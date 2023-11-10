Суд ужесточил приговоры по делу о смертельном отравлении метанолом 44 человек на Урале

Свердловский областной суд ужесточил приговоры суда первой инстанции шести фигурантам дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем в 2020–2021 годах, в результате которого скончалось 44 человека. Обвиняемым назначили до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Сегодня Свердловский областной суд рассмотрел апелляционное представление прокурора, а также апелляционные жалобы адвокатов и самих осуждённых на приговор. Изучив материалы дела, заслушав мнения сторон, суд апелляционной инстанции изменил приговор Чкаловского районного суда Екатеринбурга", — говорится в сообщении.

Так, по десять лет колонии получили Адалат Гурбанов и Артём Чабан, девять лет и шесть месяцев колонии назначили Микайылу Назарову, девять лет и пять месяцев — Надиру Мамедову, девять лет и четыре месяца — Армену Аветисяну. Также девять лет получил Заур Джаббаров. Вместе с тем остался в силе арест на денежные средства в размере ста тысяч рублей, которые были изъяты у Чабана.