Суд ужесточил приговоры по делу о смертельном отравлении метанолом 44 человек на Урале
На Урале ужесточили приговор шести фигурантам дела об отравлении метанолом
Свердловский областной суд ужесточил приговоры суда первой инстанции шести фигурантам дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем в 2020–2021 годах, в результате которого скончалось 44 человека. Обвиняемым назначили до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба суда.
"Сегодня Свердловский областной суд рассмотрел апелляционное представление прокурора, а также апелляционные жалобы адвокатов и самих осуждённых на приговор. Изучив материалы дела, заслушав мнения сторон, суд апелляционной инстанции изменил приговор Чкаловского районного суда Екатеринбурга", — говорится в сообщении.
Так, по десять лет колонии получили Адалат Гурбанов и Артём Чабан, девять лет и шесть месяцев колонии назначили Микайылу Назарову, девять лет и пять месяцев — Надиру Мамедову, девять лет и четыре месяца — Армену Аветисяну. Также девять лет получил Заур Джаббаров. Вместе с тем остался в силе арест на денежные средства в размере ста тысяч рублей, которые были изъяты у Чабана.
Напомним, 7 августа Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил шестерых фигурантов дела о смертельном отравлении метанолом к лишению свободы в колонии общего режима на срок от 5,5 до 6,5 года. Ещё одна фигурантка получила условный срок. По версии следствия, в период 2020–2021 гг. преступники поставляли и реализовывали продукцию, в которой было выявлено превышение норм метилового спирта. В результате погибло почти полсотни человек.