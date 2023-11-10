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10 ноября, 10:42

Суд ужесточил приговоры по делу о смертельном отравлении метанолом 44 человек на Урале

На Урале ужесточили приговор шести фигурантам дела об отравлении метанолом

Свердловский областной суд ужесточил приговоры суда первой инстанции шести фигурантам дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем в 2020–2021 годах, в результате которого скончалось 44 человека. Обвиняемым назначили до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Сегодня Свердловский областной суд рассмотрел апелляционное представление прокурора, а также апелляционные жалобы адвокатов и самих осуждённых на приговор. Изучив материалы дела, заслушав мнения сторон, суд апелляционной инстанции изменил приговор Чкаловского районного суда Екатеринбурга", — говорится в сообщении.

Так, по десять лет колонии получили Адалат Гурбанов и Артём Чабан, девять лет и шесть месяцев колонии назначили Микайылу Назарову, девять лет и пять месяцев — Надиру Мамедову, девять лет и четыре месяца — Армену Аветисяну. Также девять лет получил Заур Джаббаров. Вместе с тем остался в силе арест на денежные средства в размере ста тысяч рублей, которые были изъяты у Чабана.

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Напомним, 7 августа Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил шестерых фигурантов дела о смертельном отравлении метанолом к лишению свободы в колонии общего режима на срок от 5,5 до 6,5 года. Ещё одна фигурантка получила условный срок. По версии следствия, в период 2020–2021 гг. преступники поставляли и реализовывали продукцию, в которой было выявлено превышение норм метилового спирта. В результате погибло почти полсотни человек.

Обложка ©

VK / Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга

Николь Вербер
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