Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 07:38

Посол Азербайджана Мустафаев покинул МИД России спустя час

Рахман Мустафаев. Обложка © ТАСС / Cандурская Софья

Рахман Мустафаев. Обложка © ТАСС / Cандурская Софья

Встреча посла Азербайджана Рахмана Мустафаева в МИД России завершилась. Он провёл в министерстве около часа.

Посол Азербайджана покинул МИД России после часовой встречи. Видео © Telegram / Zvezdanews

Визит прошёл после официального вызова посла российской стороной. Детали беседы не раскрываются.

В Кремле высказались об отношениях с Баку после задержаний азербайджанцев на Урале
В Кремле высказались об отношениях с Баку после задержаний азербайджанцев на Урале

Напомним, 27 июня в Екатеринбурге силовики провели массовые задержания азербайджанцев по делу об убийствах и покушениях 2001–2011 годов. Задержано около 50 человек, в основном из клана Сафаровых. Двое подозреваемых скончались во время рейдов, несколько человек госпитализированы. Позднее выяснилось, что фигуранты также причастны к делу о смертельном массовом отравлении алкоголем в 2021 году. Азербайджан выразил протест России. Затем, 30 июня в Баку силовики провели обыски в офисе информагентства Sputnik Азербайджан. Позже в Азербайджане сообщили о задержании «двух агентов ФСБ», которые якобы работали под прикрытием в редакции Sputnik.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Россия
  • Азербайджан
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar