Посол Азербайджана Мустафаев покинул МИД России спустя час
Рахман Мустафаев. Обложка © ТАСС / Cандурская Софья
Встреча посла Азербайджана Рахмана Мустафаева в МИД России завершилась. Он провёл в министерстве около часа.
Посол Азербайджана покинул МИД России после часовой встречи. Видео © Telegram / Zvezdanews
Визит прошёл после официального вызова посла российской стороной. Детали беседы не раскрываются.
Напомним, 27 июня в Екатеринбурге силовики провели массовые задержания азербайджанцев по делу об убийствах и покушениях 2001–2011 годов. Задержано около 50 человек, в основном из клана Сафаровых. Двое подозреваемых скончались во время рейдов, несколько человек госпитализированы. Позднее выяснилось, что фигуранты также причастны к делу о смертельном массовом отравлении алкоголем в 2021 году. Азербайджан выразил протест России. Затем, 30 июня в Баку силовики провели обыски в офисе информагентства Sputnik Азербайджан. Позже в Азербайджане сообщили о задержании «двух агентов ФСБ», которые якобы работали под прикрытием в редакции Sputnik.