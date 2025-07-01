МВД Азербайджана заявило, что в офисе Sputnik Азербайджан задержано 7 человек
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Азербайджанские полицейские в результате «оперативно-розыскных мероприятий» в бакинском офисе Sputnik Азербайджан задержали семь человек, сообщает агентство APA.
Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путём. Двое из семи задержанных арестованы, остальные пятеро привлечены к уголовной ответственности.
Напомним, что 30 июня азербайджанские силовики провели обыски в офисе российского информационного агентства Sputnik Азербайджан в Баку. Позже в Баку заявили о задержании «двух агентов ФСБ России», якобы работавших под прикрытием в Sputnik. Задержанные — это глава редакции Sputnik Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Москва выражает надежду, что российских журналистов освободят в ближайшее время.