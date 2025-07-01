МВД Азербайджана заявило, что в офисе Sputnik Азербайджан задержано 7 человек

Азербайджанские полицейские в результате «оперативно-розыскных мероприятий» в бакинском офисе Sputnik Азербайджан задержали семь человек, сообщает агентство APA.

Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путём. Двое из семи задержанных арестованы, остальные пятеро привлечены к уголовной ответственности.