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7 июля, 22:23

Суд в Баку оставил под арестом главу и шеф-редактора «Sputnik Азербайджан»

АПА: Суд в Баку оставил под арестом Игоря Картавых и Евгения Белоусова

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Суд в Баку оставил без удовлетворения апелляционные жалобы защиты руководителя «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и главного редактора Евгения Белоусова, которые добивались смягчения меры пресечения. Об этом сообщает агентство АПА.

Согласно данным источника, постановление первой судебной инстанции, предусматривающее содержание под стражей сроком на четыре месяца, не было изменено.

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Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что её азербайджанская коллега Сабина Алиева сделает всё необходимое для прояснения ситуации с задержанием россиян. А недавно комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека призвала Азербайджан к деэскалации напряжённости в отношениях с Россией.

Тимур Хингеев
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