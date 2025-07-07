Москалькова запросила помощь у омбудсмена Азербайджана в связи с задержанием россиян

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что её азербайджанская коллега Сабина Алиева будет разбираться с информацией о задержаниях россиян и сделает всё необходимое для прояснения ситуации. Слова российского омбудсмена приводит РИА «Новости».

«Я обратилась к Алиевой с просьбой проверить, принять в рамках её компетенций необходимые меры для восстановления справедливости и законности. Она мне ответила незамедлительно, что обращение мое принято и она примет все необходимые меры по проверке этих данных», — отметила Москалькова.