В Кремле рассказали о ситуации с задержанными в Азербайджане россиянами
Песков: Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с Баку
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Дипломатические ведомства России отстаивают интересы задержанных россиян в Баку и находятся в постоянном контакте с Азербайджаном. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, как продвигается диалог по этому делу между государствами.
«Наши посольства и наши дипломатические ведомства находятся в постоянном контакте с азербайджанской стороной и отстаивают интересы задержанных россиян, используя все те возможности, которые предусмотрены законом и существующей дипломатической практикой», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Отношения России и Азербайджана обострились в конце июня. Задержания азербайджанцев в Екатеринбурге по подозрению в участии в организованной преступной группировке и убийствах, произошедших в начале 2000-х, спровоцировали ответные действия в Баку. Там задержали российских граждан, среди которых были релоканты, журналисты, IT-специалисты и туристы, что вызвало требование со стороны МИД России об их немедленном освобождении. На днях комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека призвала Азербайджан к деэскалации напряжённости в отношениях с Россией.