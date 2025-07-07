В Кремле рассказали о ситуации с задержанными в Азербайджане россиянами

Дипломатические ведомства России отстаивают интересы задержанных россиян в Баку и находятся в постоянном контакте с Азербайджаном. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, как продвигается диалог по этому делу между государствами.

«Наши посольства и наши дипломатические ведомства находятся в постоянном контакте с азербайджанской стороной и отстаивают интересы задержанных россиян, используя все те возможности, которые предусмотрены законом и существующей дипломатической практикой», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.