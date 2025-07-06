В СПЧ обратились к Азербайджану по поводу освобождения российских граждан

Комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека призвала Азербайджан к деэскалации напряжённости в отношениях с Россией. Об этом сообщается в телеграм-канале Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).