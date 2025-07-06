В СПЧ обратились к Азербайджану по поводу освобождения российских граждан
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Комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека призвала Азербайджан к деэскалации напряжённости в отношениях с Россией. Об этом сообщается в телеграм-канале Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«Обращаемся к азербайджанской стороне с предложением снизить накал в двухсторонних отношениях и создать условия для справедливого расследования фактов нарушения прав человека в отношении граждан России», — говорится в сообщении.
СПЧ призвал все соответствующие министерства и ведомства Азербайджана помочь в освобождении российских журналистов, находящихся в заключении.
Отношения России и Азербайджана обострились в конце июня. Задержания азербайджанцев в Екатеринбурге по подозрению в участии в организованной преступной группировке и убийствах, произошедших в начале 2000-х, спровоцировали ответные действия в Баку. Были задержаны российские граждане – релоканты, журналисты, IT-специалисты и туристы, что вызвало требование со стороны МИД России об их немедленном освобождении.