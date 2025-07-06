Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 09:57

В СПЧ обратились к Азербайджану по поводу освобождения российских граждан

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonid Altman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonid Altman

Комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека призвала Азербайджан к деэскалации напряжённости в отношениях с Россией. Об этом сообщается в телеграм-канале Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Обращаемся к азербайджанской стороне с предложением снизить накал в двухсторонних отношениях и создать условия для справедливого расследования фактов нарушения прав человека в отношении граждан России», — говорится в сообщении.

СПЧ призвал все соответствующие министерства и ведомства Азербайджана помочь в освобождении российских журналистов, находящихся в заключении.

«Алиев настроен на диалог»: Эрдоган раскрыл позицию Азербайджана по отношению к России
«Алиев настроен на диалог»: Эрдоган раскрыл позицию Азербайджана по отношению к России

Отношения России и Азербайджана обострились в конце июня. Задержания азербайджанцев в Екатеринбурге по подозрению в участии в организованной преступной группировке и убийствах, произошедших в начале 2000-х, спровоцировали ответные действия в Баку. Были задержаны российские граждане – релоканты, журналисты, IT-специалисты и туристы, что вызвало требование со стороны МИД России об их немедленном освобождении.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Азербайджан
  • Россия
  • спч
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar