В Баку задержали и избили российских релокантов, айтишников и туристов

В Баку задержали и избили группу россиян — релокантов, туристов и айтишников, которых подозревают в причастности к незаконному обороту наркотиков, организации транзита запрещённых веществ из Ирана и киберпреступлениям. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Задержанные россияне в зале суда. Видео © Telegram / Media.Az

Среди пострадавших оказался 41-летний Антон Драчёв — совладелец и генеральный директор онлайн-сервиса бытовых услуг Airo, а также программист Дмитрий Безуглый, который покинул Россию после объявления мобилизации, и турист из Екатеринбурга Александр Вайсеро, находившийся в Азербайджане на отдыхе.