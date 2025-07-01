Четверых россиян, задержанных в Баку, арестовали на четыре месяца

Четверых россиян, задержанных в Баку, суд арестовал на четыре месяца. Они подозреваются в транзите наркотиков из Ирана, распространении их через Интернет, а также в киберпреступности.

Задержанные в Баку россияне. Видео © Telegram / Media.Az

На опубликованных азербайджанскими СМИ кадрах видно, что задержанные были избиты. У некоторых зафиксированы гематомы, синяки и следы крови.

Сейчас в суде продолжается процесс определения меры пресечения для задержанных. По информации SHOT, среди них есть российские IT-специалисты, а именно разработчик Дмитрий Безуглый и сооснователь онлайн-сервиса химчистки Airo Антон Драчёв.