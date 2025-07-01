Четверых россиян, задержанных в Баку, арестовали на четыре месяца
Суд в Баку арестовал четверых россиян по делу о транзите наркотиков из Ирана
Четверых россиян, задержанных в Баку, суд арестовал на четыре месяца. Они подозреваются в транзите наркотиков из Ирана, распространении их через Интернет, а также в киберпреступности.
Задержанные в Баку россияне. Видео © Telegram / Media.Az
На опубликованных азербайджанскими СМИ кадрах видно, что задержанные были избиты. У некоторых зафиксированы гематомы, синяки и следы крови.
Сейчас в суде продолжается процесс определения меры пресечения для задержанных. По информации SHOT, среди них есть российские IT-специалисты, а именно разработчик Дмитрий Безуглый и сооснователь онлайн-сервиса химчистки Airo Антон Драчёв.
Ранее сообщалось об аресте в Баку Игоря Картавых, главы Sputnik Азербайджан, и Евгения Белоусова, шеф-редактора издания. Им предъявлены обвинения в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, якобы полученного преступным путём. Срок задержания под стражей — четыре месяца.
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