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Регион
1 июля, 17:13

В Екатеринбурге и Воронеже задержаны руководители азербайджанских диаспор

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fedorovekb

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fedorovekb

В Екатеринбурге и Воронеже задержаны руководители азербайджанских диаспор. Об этом сообщает SHOT.

В Екатеринбурге был задержан Шахин Шихлинский, глава диаспоры Урала. Задержание произошло возле его ресторана Baku Plaza, при этом силовики повредили его автомобиль Geländewagen. Вместе с Шихлинским был задержан его водитель.

В Воронеже задержали Юсуфа Халилова, которого считают «смотрящим» от азербайджанской диаспоры в регионе и бывшим совладельцем Алексеевского рынка. К нему оперативники нагрянули прямо в дом.

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Ранее сообщалось, что суд в Екатеринбурге отправил в СИЗО пятого фигуранта по делу об ОПГ. Напомним, что преступная группировка, в которую входили граждане Азербайджана, целенаправленно устраняла конкурентов в борьбе за контроль над различными бизнес-сферами. По версии следствия, ОПГ причастна к убийству Юрия Пашаева в 2001 году, покушению на Фарида Ширинова в 2010 году и убийству гражданина Азербайджана Ильгара Гаджиева в 2011 году.

Наталья Демьянова
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