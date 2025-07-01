В Екатеринбурге и Воронеже задержаны руководители азербайджанских диаспор
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В Екатеринбурге и Воронеже задержаны руководители азербайджанских диаспор. Об этом сообщает SHOT.
В Екатеринбурге был задержан Шахин Шихлинский, глава диаспоры Урала. Задержание произошло возле его ресторана Baku Plaza, при этом силовики повредили его автомобиль Geländewagen. Вместе с Шихлинским был задержан его водитель.
В Воронеже задержали Юсуфа Халилова, которого считают «смотрящим» от азербайджанской диаспоры в регионе и бывшим совладельцем Алексеевского рынка. К нему оперативники нагрянули прямо в дом.
Ранее сообщалось, что суд в Екатеринбурге отправил в СИЗО пятого фигуранта по делу об ОПГ. Напомним, что преступная группировка, в которую входили граждане Азербайджана, целенаправленно устраняла конкурентов в борьбе за контроль над различными бизнес-сферами. По версии следствия, ОПГ причастна к убийству Юрия Пашаева в 2001 году, покушению на Фарида Ширинова в 2010 году и убийству гражданина Азербайджана Ильгара Гаджиева в 2011 году.