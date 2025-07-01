В Екатеринбурге и Воронеже задержаны руководители азербайджанских диаспор. Об этом сообщает SHOT.

В Екатеринбурге был задержан Шахин Шихлинский, глава диаспоры Урала. Задержание произошло возле его ресторана Baku Plaza, при этом силовики повредили его автомобиль Geländewagen. Вместе с Шихлинским был задержан его водитель.