Суд в Екатеринбурге отправил в СИЗО пятого фигуранта по делу об ОПГ
Суд арестовал фигуранта дела об ОПГ в Екатеринбурге Гянджиева до 19 июля
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Ленинский районный суд Екатеринбурга санкционировал арест Ахлимана Гянджиева до 19 июля. Он стал пятым фигурантом по делу об организованной преступной группе.
«Заключить под стражу Ахлимана Гянджиева до 19 июля», – озвучил вердикт судья.
27 июня Следственный комитет провёл в Свердловской области операцию по задержанию подозреваемых в убийстве 2001 года. На следующий день стало известно о смерти одного из задержанных от инфаркта во время оперативных мероприятий — оказалось, что у мужчины были проблемы с сердцем, и медики не смогли его спасти. В связи с задержанием своих граждан, МИД Азербайджана вызвал российского дипломата для выражения протеста.
Напомним, что преступная группировка, в которую входили задержанные, целенаправленно устраняла конкурентов в борьбе за контроль над различными бизнес-сферами. По версии следствия, ОПГ причастна к убийству Юрия Пашаева в 2001 году, покушению на Фарида Ширинова в 2010 году и убийству гражданина Азербайджана Ильгара Гаджиева в 2011 году. Шестеро задержанных, включая Мазахира Сафарова, Акифа Сафарова и Аяза Сафарова, находятся под стражей по решению суда.