Суд в Екатеринбурге отправил в СИЗО пятого фигуранта по делу об ОПГ

Ленинский районный суд Екатеринбурга санкционировал арест Ахлимана Гянджиева до 19 июля. Он стал пятым фигурантом по делу об организованной преступной группе.

«Заключить под стражу Ахлимана Гянджиева до 19 июля», – озвучил вердикт судья.

27 июня Следственный комитет провёл в Свердловской области операцию по задержанию подозреваемых в убийстве 2001 года. На следующий день стало известно о смерти одного из задержанных от инфаркта во время оперативных мероприятий — оказалось, что у мужчины были проблемы с сердцем, и медики не смогли его спасти. В связи с задержанием своих граждан, МИД Азербайджана вызвал российского дипломата для выражения протеста.