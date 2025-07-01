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1 июля, 14:25

Суд в Баку арестовал главу Sputnik Азербайджан и шеф-редактора

APA: В Баку суд на 4 месяца арестовал главу Sputnik Азербайджан и шеф-редактора

Обложка © Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье

Обложка © Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье

Информационное агентство APA сообщило об аресте в Баку Игоря Картавых, главы Sputnik Азербайджан, и Евгения Белоусова, шеф-редактора издания. Срок задержания под стражей — четыре месяца.

«Решением суда исполнительный директор бакинского филиала Информационного агентства «Россия сегодня» (Sputnik Азербайджан) Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов приговорены к четырём месяцам лишения свободы», — говорится в публикации.

По данным агентства, им предъявлены обвинения в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, якобы полученного преступным путём.

Ссадины на лицах, руки за головами: Появилось видео с задержанными в Баку российскими журналистами
Ссадины на лицах, руки за головами: Появилось видео с задержанными в Баку российскими журналистами

Тем временем российская сторона выразила протест послу Азербайджана в связи с действиями, расценёнными как недружественные. Одновременно МИД РФ потребовал немедленного освобождения ранее задержанных журналистов.

Напомним, что 30 июня в Баку азербайджанские силовики провели обыски в офисе агентства Sputnik Азербайджан. Вскоре стало известно о задержании двух российских журналистов — главы редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. По данным СМИ, им предъявлены необоснованные обвинения в связях с ФСБ.

Наталья Демьянова
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