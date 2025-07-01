Суд в Баку арестовал главу Sputnik Азербайджан и шеф-редактора
APA: В Баку суд на 4 месяца арестовал главу Sputnik Азербайджан и шеф-редактора
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Информационное агентство APA сообщило об аресте в Баку Игоря Картавых, главы Sputnik Азербайджан, и Евгения Белоусова, шеф-редактора издания. Срок задержания под стражей — четыре месяца.
«Решением суда исполнительный директор бакинского филиала Информационного агентства «Россия сегодня» (Sputnik Азербайджан) Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов приговорены к четырём месяцам лишения свободы», — говорится в публикации.
По данным агентства, им предъявлены обвинения в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, якобы полученного преступным путём.
Тем временем российская сторона выразила протест послу Азербайджана в связи с действиями, расценёнными как недружественные. Одновременно МИД РФ потребовал немедленного освобождения ранее задержанных журналистов.
Напомним, что 30 июня в Баку азербайджанские силовики провели обыски в офисе агентства Sputnik Азербайджан. Вскоре стало известно о задержании двух российских журналистов — главы редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. По данным СМИ, им предъявлены необоснованные обвинения в связях с ФСБ.