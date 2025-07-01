Ссадины на лицах, руки за головами: Появилось видео с задержанными в Баку российскими журналистами
В Сети появилось видео с задержанными в Баку российскими журналистами
Появилось видео с задержанными в Баку российскими журналистами. Кадры были опубликованы агентством Report.
Кадры с задержанными в Баку российскими журналистами. Видео © Report
На видеозаписи запечатлено, как мужчины сперва передвигается хороводом, а затем каждый из них ходит на корточках. После этого сотрудники силовых структур, вооружённые автоматическим оружием, в грубой форме помещают россиян в автобус и увозят в неизвестном направлении. У многих задержанных заметны следы побоев, такие как ссадины и синяки на лицах.
Тем временем российская сторона выразила протест послу Азербайджана в связи с действиями, расценёнными как недружественные. Одновременно МИД РФ потребовал немедленного освобождения ранее задержанных журналистов.
Обложка © Report