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5 июля, 10:36

«Алиев настроен на диалог»: Эрдоган раскрыл позицию Азербайджана по отношению к России

Эрдоган: Азербайджан не хочет обострения с Россией и готов к диалогу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, в ходе которых обсуждалась текущая напряжённость в отношениях Баку и Москвы. Как отметил турецкий лидер, азербайджанская сторона сейчас демонстрирует сдержанную позицию.

«Господин Алиев предпринимает в этом контексте очень осторожные и осмотрительные шаги. Он не сторонник сохранения этой проблемы или её эскалации. Я понял из его заявлений, что он настроен на урегулирование», передаёт слова Эрдогана агентство Anadolu.

Эрдоган также заявил, что Турция поддерживает глубокие дипломатические и стратегические отношения как с Азербайджаном, так и с Россией. Он отметил, что существующую проблему можно решить более простым и разумным путём посредством заявлений, способных снизить дипломатическую напряжённость. Турецкий лидер выразил уверенность в том, что Алиев и Путин обладают необходимым взаимопониманием для разрешения текущих разногласий.

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В конце июня российские следователи задержали лиц, подозреваемых в убийствах граждан Азербайджана. По данным следствия, это члены этнической преступной группы, занимавшейся устранением конкурентов в сфере бизнеса в 2000-х годах. Вскоре после этого в Баку были задержаны двое российских журналистов, что вызвало требование со стороны МИД России об их немедленном освобождении. Помимо этого, стало известно о задержании и применении насилия в отношении российских релокантов, специалистов в области информационных технологий и туристов, находящихся в Баку. В связи с этим, Кремль заявил о намерении обеспечить защиту интересов данных граждан.

Алиса Хуссаин
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