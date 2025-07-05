«Алиев настроен на диалог»: Эрдоган раскрыл позицию Азербайджана по отношению к России
Эрдоган: Азербайджан не хочет обострения с Россией и готов к диалогу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, в ходе которых обсуждалась текущая напряжённость в отношениях Баку и Москвы. Как отметил турецкий лидер, азербайджанская сторона сейчас демонстрирует сдержанную позицию.
«Господин Алиев предпринимает в этом контексте очень осторожные и осмотрительные шаги. Он не сторонник сохранения этой проблемы или её эскалации. Я понял из его заявлений, что он настроен на урегулирование», — передаёт слова Эрдогана агентство Anadolu.
Эрдоган также заявил, что Турция поддерживает глубокие дипломатические и стратегические отношения как с Азербайджаном, так и с Россией. Он отметил, что существующую проблему можно решить более простым и разумным путём посредством заявлений, способных снизить дипломатическую напряжённость. Турецкий лидер выразил уверенность в том, что Алиев и Путин обладают необходимым взаимопониманием для разрешения текущих разногласий.
В конце июня российские следователи задержали лиц, подозреваемых в убийствах граждан Азербайджана. По данным следствия, это члены этнической преступной группы, занимавшейся устранением конкурентов в сфере бизнеса в 2000-х годах. Вскоре после этого в Баку были задержаны двое российских журналистов, что вызвало требование со стороны МИД России об их немедленном освобождении. Помимо этого, стало известно о задержании и применении насилия в отношении российских релокантов, специалистов в области информационных технологий и туристов, находящихся в Баку. В связи с этим, Кремль заявил о намерении обеспечить защиту интересов данных граждан.