«Алиев настроен на диалог»: Эрдоган раскрыл позицию Азербайджана по отношению к России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, в ходе которых обсуждалась текущая напряжённость в отношениях Баку и Москвы. Как отметил турецкий лидер, азербайджанская сторона сейчас демонстрирует сдержанную позицию.

«Господин Алиев предпринимает в этом контексте очень осторожные и осмотрительные шаги. Он не сторонник сохранения этой проблемы или её эскалации. Я понял из его заявлений, что он настроен на урегулирование», — передаёт слова Эрдогана агентство Anadolu.